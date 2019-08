Wall Street a picco: indici perdono oltre 2% su inversione curva bond

Dow Jones

(Teleborsa) -che viaggia sui minimi di giornata, dopo un'esordio già piuttosto difficile, Ad intimorire gli operatori finanziari, che sembra segnalare una. Aspettativa rafforzata daiusciti dalla Cina A New York, ilche sta lasciando sul terreno il 2,37%; giornata da dimenticare anche per lo, che retrocede a 2.856,4 punti, ritracciando del 2,39%. Pessimo il(-2,65%), come l'S&P 100 (-2,4%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-3,41%),(-3,28%) e(-2,72%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che segna un -4,07%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,80%.Affonda, con un ribasso del 3,50%.Crolla, con una flessione del 3,49%.mette a segno un +1,36%.La peggiore è, che mostra un -7,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,32%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,90%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,46%.