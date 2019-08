Brillante Piazza Affari in attesa avvio consultazioni

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori in attesa dell'avvio delle consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo Governo L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,19%, a 56,8 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +201 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,34%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,08%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,07%, buona performance per, che cresce dell'1,40%.; bene il, che continua la giornata a 22.736 punti. Sale il(+1,23%), come il FTSE Italia Star (1,1%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,70%),(+2,70%) e(+2,50%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,73%.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,41%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,11%.Decolla, con un importante progresso del 3,46%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,37%.di Milano,(+4,99%),(+3,65%),(+3,64%) e(+2,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,80%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,00%.Tentenna, che cede lo 0,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.