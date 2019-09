Borse europee caute nel BCE-Day

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità in attesa del verdetto della BCE e delle parole di Mario Draghi ha deluso la produzione industriale della Zona Euro Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,102. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 55,26 dollari per barile, con un calo dello 0,88%.Lieve peggioramento dello, che sale a +157 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,99%.resta vicino alla parità(+0,16%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 23.879 punti. Senza direzione il(-0,05%); in frazionale progresso il(+0,31%).Buona la performance a Milano dei comparti(+0,87%),(+0,84%) e(+0,74%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,66%),(-0,61%) e(-0,57%).di Milano, troviamo(+2,36%),(+2,14%),(+1,87%) e(+1,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,87%.scende dell'1,74%.Calo deciso per, che segna un -1,24%.di Milano,(+5,47%),(+1,78%),(+1,73%) e(+1,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,73%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,21%.Affonda, con un ribasso del 2,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,77%.