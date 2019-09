Mercato americano positivo. Aiuta tregua guerra dazi

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue tonica la borsa di Wall Street dopo la conferma di un nuovo bazooka lanciato da parte della BCE . Il sentiment degli investitori viene sostenuto anche dalla decisione del presidente americano Donald Trump di posticipare l'aumento dei dazi su 250 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina.Sul fronte macroeconomico, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono cresciuti ad agosto in linea con le stime . Il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno fatto richiesta per ricevere sussidi di disoccupazione è sceso più del previsto nella settimana conclusa il 7 settembre.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,5%; sulla stessa linea, loprocede a piccoli passi, avanzando a 3.017,96 punti. Buona la prestazione del(+0,76%), come l'S&P 100 (0,7%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,93%),(+0,87%) e(+0,84%). Il settore, con il suo -0,46%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,19%),(+1,67%),(+1,58%) e(+1,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,80%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%.Al top tra i, si posizionano(+3,50%),(+3,17%),(+2,72%) e(+2,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,70%.In apnea, che arretra del 3,61%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,32%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,99%.