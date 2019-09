Borse europee caute in attesa Fed. Milano positiva

S&P-500

(Teleborsa) -. Gli investitori restano cauti in attesa delle decisioni di politica monetaria della Fed , che verranno annunciate stasera. Le previsioni sono per un taglio dei tassi di 25 punti base dopo la riduzione analoga decisa da Powell a fine luglio ma che sembra non essere bastata al presidente Trump, sempre pronto ad attaccare le mosse della Banca Centrale americana Sul mercato USA, scambi negativi per l'L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,60%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 59,34 dollari per barile dopo la fiammata dei giorni scorsi Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +137 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,86%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 23.931 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,11%); guadagni frazionali per il(+0,43%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,93%),(+1,92%) e(+1,89%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,55%) e(-1,46%).di Milano, troviamo(+3,08%),(+2,32%),(+2,14%) e(+2,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-7%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,97%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,45%.del FTSE MidCap,(+4,34%),(+3,30%),(+3,21%) e(+2,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,77%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.