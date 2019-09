Debole il mercato americano dopo la mossa della Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo la decisione della Fed di tagliare il costo del denaro di 25 punti base . Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,62%; sulla stessa linea, perde terreno lo, che retrocede a 2.984,15 punti, ritracciando dello 0,72%. Variazioni negative per il(-0,95%), come l'S&P 100 (-0,7%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,06%),(-1,01%) e(-0,94%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,58%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,25%.Al top tra i, si posizionano(+1,72%),(+0,90%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,31%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,94%.In caduta libera, che affonda del 3,87%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,51 punti percentuali.