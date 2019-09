Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

beni di consumo secondari

informatica

beni industriali

Merck & Co

Johnson & Johnson

Cisco Systems

Chevron

Intel

Home Depot

Caterpillar

Apple

Incyte

Regeneron Pharmaceuticals

Align Technology

O'Reilly Automotive

Xilinx

Netflix

Liberty Global

Liberty Global

(Teleborsa) -in questo lunedì di borsa. Ad appesantire le contrattazioni sul listino americano le ipotesi meno rosee sul fronte delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina., evento che ha risvegliato i dubbi degli investitori sull'epilogo dei futuri colloqui.Si è infatti mosso sotto la parità il, che scende a 26.935,07 punti, con uno scarto percentuale dello 0,59%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 2.992,07 punti. Variazioni negative per il(-0,99%), come l'S&P 100 (-0,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-1,17%),(-1,12%) e(-0,66%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,43%),(+1,18%),(+0,81%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,65%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,47%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,96%),(+3,46%),(+3,43%) e(+2,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,89%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,60%.Affonda, con un ribasso del 3,80%.