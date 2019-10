Mercati prudenti, cautela su USA-Cina

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Sul sentiment degli investitori prevale cautela in vista dellasul commercio internazionale, in calendario questa settimana. Il Presidente americano, Donald Trump, ha mostrato ottimismo sui prossimi colloqui , aggiungendo che preferirebbe un accordo global, piuttosto che un accordo parziale.Sul mercato Forex, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,099. Lieve aumento dell', che sale a 1.497,5 dollari l'oncia. Timida crescita del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 52,86 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,85%., scambia con un -0,32%. Senza slancio, che negozia un +0,09%. Dimessa, che cede lo 0,34%., con ilche lima lo 0,26%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,49% sul precedente.Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,49%),(-0,78%) e(-0,74%).di Piazza Affari, mette a segno un +1,68%, seguita dache sale dello 0,75%, entrambe ancora sostenute da ipotesi di una possibile integrazione tra i due istituti di credito.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,96%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,31%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.Tra i(+1,23%),(+1,11%),(+0,77%) e(+0,64%).Giù, invece,, che prosegue le contrattazioni a -2,21%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.Tra le banche,scende dell'1,71%. Calo deciso per, che segna un -1,68%.