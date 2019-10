Borse europee in frazionale rialzo

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. I mercati europei sembrano voler deliberatamente ignorare il finale in rosso di Wall Street e delle borse asiatiche , sui timori che le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina possano concludersi con un nulla di fatto.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 52,54 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.in luce, con un ampio progresso dello 0,81%, incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%.; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 23.411 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,13%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,75%),(+0,73%) e(+0,70%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,46%.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,95%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,32%.avanza dell'1,16%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,89%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,03%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.di Milano,(+1,87%) dopo un contratto in USA (+1,50%),(+1,25%) e(+1,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,15%.Tentenna, che cede lo 0,99%.