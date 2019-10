Tesoro annuncia i risultati dell'emissione di bond in dollari

(Teleborsa) -, annunciati qualche giorno fa con mandato ad un pool di banche di arrangiare una Global Investor call Ildi dollari ha. Hanno partecipato all'operazione circaper unacomplessiva pari a oltredi dollari. La distribuzione perdi investitore è stata la seguente:, hedge fund 10%, banche centrali ed altre istituzioni governative 7%, assicurazioni e fondi pensione 6% e altro 6%. La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di una molteplicità di aree geografiche. In particolare, la quota sottoscritta da investitori residenti in(di cui investitori istituzionali Italiani 32%), la quota relativa a residenti inmentre a quelli in Asia è andato il 3%.ha. Hanno partecipato all'operazione circaper unacomplessiva pari adi dollari. La distribuzione perdi investitore è stata la seguente:, hedge fund 10%, banche centrali ed altre istituzioni governative 2% e altro 2%. La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di una molteplicità di aree geografiche. In particolare, la quota sottoscritta da investitori residenti inla quota relativa ai residenti in(di cui investitori istituzionali italiani 11%), la quota relativa a residenti in America è stata pari al 24%.Il collocamento di entrambi i bond è stato effettuato tramite la costituzione di un, che hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno rivestito il ruolo di co-lead manager dell’operazione.