Retelit, sottoscritto accordo per acquisizione di Partners Associates

(Teleborsa) -tra i principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture, rende noto che la società interamente controllata Retelit Digital Services, haPA Group è un gruppo italiano, con sede a Udine e specializzato nel settore ICT, dove occupa più di 600 professionisti a servizio di circa 8.000 clienti.derivanti da una valutazione di 74 milioni, pari all'Enterprise Value di PA Group,, legati al raggiungimento di obiettivi di sovraperformance per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.Retelit Digital Servicessottoscritto a condizioni di mercato erogato da un pool di banche composto come banca Agente da Banca IMI S.p.A e come banche finanziatrici da Unione di Banche Italiane S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e MPS Capital Services per le Imprese S.p.A. Il finanziamento ottenuto, che è volto a sostenere anche eventuali operazioni future di acquisizione nonché il rifinanziamento dell’indebitamento esistente di Retelit Digital Services e di PA Group, è pari a massimi 103 milioni di euro. Il contratto relativo a tale finanziamento è stato stipulato da Retelit Digital Services con il sopra riferito pool di banche nella giornata di ieri.L'accordo per l'acquisizione di PA Group prevede, tra l'altro, che una parte del prezzo (fino a 14 milioni) possa essere corrisposta, a esclusiva discrezione di Retelit Digital Services, interamente in denaro ovvero in parte in azioni di Retelit (fino a 6 milioni) e per la rimanente parte mediante versamento in denaro destinato all'acquisto di azioni Retelit da parte dei venditori. Le azioni Retelit così eventualmente ricevute o acquistate non potranno essere trasferite per un periodo di 18 mesi dalla data del closing., subordinatamente all'avveramento ovvero alla rinuncia di alcune condizioni sospensive,