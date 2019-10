Borse europee positive. Rinvio Brexit non muove mercati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale positivo per le borse del Vecchio Continente dopo che l’Unione europea ha accettato la richiesta di Londra di un rinvio della Brexit fino al 31 gennaio 2020 , con la possibilità di uscire anche prima, se il Parlamento britannico ratificherà l'accordo sul divorzio.L'attenzione degli investitori è concentrata anche sulle: in settimana ci saranno le riunioni dinessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,11. Perde terreno l', che scambia a 1.491,8 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,83%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 55,83 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,00%., mostra un progresso dello 0,37%. Senza slancio, che negozia con un +0,09%. Stabile+0,15%., con ilche sale dello 0,38% a 22.696 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,95%),(+1,51%) e(+1,19%).Il settore, con il suo -0,47%, si attesta come peggiore del mercato.di Milano, troviamo(+4,19%),(+4,18%),(+2,41%) e(+2,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,85%.Tentenna, che cede lo 0,73%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,95%),(+3,90%),(+3,58%) e(+2,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,88%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.