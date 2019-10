Wall Street poco mossa il giorno dopo la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street dove sul sentiment degli investitori prevale la prudenza in scia aie all'indomani delCome previsto, la banca centrale americana ha abbassato i tassi di interesse per la terza volta consecutiva, quest'anno, segnalando l'intenzione di mettere in pausa per il momento il ciclo di accomodamento monetario a meno di significativi cambiamenti dell'outlook.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 27.139,43 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 3.044,16 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il(+0,22%); pressoché invariato lo(+0,04%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,70%),(-0,53%) e(-0,46%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,75%.Tra i(+4,22%),(+3,53%),(+3,40%) e(+1,61%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,85%.In apnea, che arretra del 4,93%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,55%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,49%.