UCapital24 presenta domanda ammissione alle negoziazioni all'AIM

(Teleborsa) -il 12 novembre 2019 a Borsa ItalianaL'offerta della piattaforma, che con oltre 45 mila utenti a livello mondiale risulta essere un importante marketplace per la ricerca e l'interscambio di informazioni, è stata realizzata mediante unrivolto a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America e con l'esclusione di Canada, Giappone ed Australia, investitori qualificati nonché a investitori diversi dagli Investitori Qualificati secondo modalità tali da consentire di beneficiare dell'esenzione di cui all’art. 34-ter, comma 1, lettera a) e c), del Regolamento Consob n. 11971/1999.(di cui 2,5 milioni di euro provenienti da ordini nel contesto del Collocamento Privato e 1,5 milioni di euro derivanti dalla conversione di crediti commerciali pre-esistenti).. La capitalizzazione post-money prevista è, quindi, pari a circa 11,4 milioni di euro al netto del valore delle azioni a voto plurimo (pari a 170.000 azioni e di proprietà del socio UCapital Ltd). Il flottante della società post quotazione sarà pari al 19,67% del capitale sociale ammesso a negoziazione. L’offerta è stata condotta in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto ex art. 100 D.Lgs. 58/1998 e dell’articolo 34-ter del regolamento Consob n. 11971/99.L’operazione prevede, inoltre,nella misura dinell'ambito del collocamento privato. È prevista, inoltre, l'assegnazione gratuita di massimi 220.600 Warrant ai membri del consiglio di amministrazione, dipendenti, collaboratori e consulenti della società che saranno individuati più avanti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I Warrant assegnati daranno il diritto, ogni n. 2 warrant esercitati di sottoscrivere n. 1 azione di compendio, nei periodi di esercizio e al prezzo di esercizio indicati nel regolamento dei Warrant.Gli azionisti pre-esistenti, (UCapital Ltd, Vetrya S.p.A. e 4Media S.r.l.) hanno assunto un impegno di lock-up e, in particolare, (i) UCapital Ltd, per un periodo pari a 18 mesi a decorrere dalla data di ammissione e in relazione al 100% delle azioni dalla stessa detenute; (ii) Vetrya S.p.A. e 4Media S.r.l. per un periodo di 18 mesi, e in particolare per un periodo pari a 12 mesi dalla data di ammissione in relazione al 100% delle azioni detenute e per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla data di scadenza (inclusa) del primo periodo di lock up in relazione al 50% delle azioni dalle stesse detenute.mentre