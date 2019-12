Gruppo FS, Iacono (Trenitalia): "L'Alta Velocità Made in Italy si sta esportando in tutta Europa"

(Teleborsa) - Ilha presentato oggi il, che potenzia collegamenti e stazioni, soprattutto nelle aree metropolitane, aggiungendo anche una serie di servizi attenti all'innovazione ed alla sostenibilità ambientale. Teleborsa ha intervistato"Siamo felici come Trenitalia e Ferrovie Italiane, ma direi anche come Paese. Abbiamo vinto due gare importantissime come la Londra-Glasgow-Edimbourgh. Abbiamo appena lanciato a Londra, proprio ieri, 9 dicembre, con servizio West Coast. Due settimane fa abbiamo anche vinto una gara per l'accesso all'alta velocità spagnola, quindi il Made in Italy si sta esportando in tutta Europa, proprio perché ci è stato riconosciuto che in questi dieci anni abbiamo fatto delle grandissime cose. E adesso lanciamo l'orario invernale per il mercato italiano con grandissime novità, anzi importanti e numerose"."Sì, c'è più capillarità nelle aree metropolitane, con più fermate nelle stazioni porta di Milano, Roma, Napoli e della stazione Mediopadana-Reggio Emilia, quindi c'è una presenza quasi pari al doppio di quella attuale e poi nuovi collegamenti diretti tipo Bolzano-Milano, con meno di tre ore raggiungiamo il Trentino Alto Adige con Frecciarossa e nuovi collegamenti Frecciargento, che diventa ancora più vicino a Milano, infatti Parma entra a pieno titolo nel network dell'alta velocità, con Parma-Milano in poco più di 45 minuti. Collegamenti anche per il Sud, quindi miglioriamo anche Trenitalia per il sud, con un servizio Puglia che si estende su Lecce, più veloce, e nel 2020 partirà anche un servizio Frecciargento Reggio Calabria-Roma-Firenze-Bologna-Venezia, in maniera tale da venire incontro anche alle persone un po più anziane e creando appunto più facilità di accesso ai nostri servizi"."Non basta, servizi digitali, nuovi canali digitali, nasce un nuovo canale social su whatsapp per dare informazioni in real time. E'personalizzato dai nostri clienti. Tutto ciò ancora con un'esperienza a bordo sempre più ricca di novità: nascono le aree di silenzio nel livello standard e vengono rinnovate le aree di silenzio nel livello business con dei benefit in più rispetto a quelli che diamo e quindiper poter dare un relax maggiore."Grande lancio del plastic free anche per a bordo nei nostri treni, perché noi crediamo che bisogna rispettare l'ambiente. Trenitalia è quindi per una migliore qualità della vita, per uno sviluppo sostenibile."Con gli intercity ci sarà un servizio più ricco, con carrozze rinnovate cuccette e carrozze letto, anch'esse rinnovate, con posti bici pergli intercity giorno, con macchinette self, con snack a bordoe poi soprattutto la grande novità del cambio orario. Il Frecciarossapartirà anche la sera dopo cena, cominciamo con i collegamenti Torino-Milano e Milano-Bologna per venire incontro a quelle persone che hanno necessità di cenare per affari o per piacere fuori casa e rientrare con sicurezza nelle loro case".