Eurolandia in calo, Piazza Affari fanalino di coda

(Teleborsa) - Segni negativi tra le principali Borse europee che seguono il sell-off dei emrcati asiatici, il giorno dopo che il Fondo Monetario Internazionale ha tagliato le stime di crescita mondiale . A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce anche il nervosismo per il virus in Cina che fa temere per unSul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,109. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%.(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 58,08 dollari per barile, con un calo dello 0,79%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +163 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,35%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,60%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,28%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,16%., ilè in calo (-1,27%) e si attesta su 23.698 punti.Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,18%),(-2,11%) e(-1,74%).tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,che ottiene un +0,66% grazie all' upgrade di Jefferies Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,89% insieme agli altri titoli del lusso.Giù, con una flessione del 2,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento dello 0,91%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,46%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,39%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,91% seguendo l'andamento ribassista del comparto lusso.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,61%.