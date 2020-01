In territorio negativo gli Eurolistini

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

chimico

sanitario

beni per la casa

beni industriali

viaggi e intrattenimento

Banco BPM

BPER

Recordati

Amplifon

CNH Industrial

Prysmian

Moncler

Atlantia

Banca MPS

Banca Farmafactoring

Falck Renewables

Brembo

Brunello Cucinelli

De' Longhi

Autogrill

Cementir Holding

(Teleborsa) -, sui timori di contagio del virus polmonare cinese . Negli USA, sostanzialmente stabile l'L'viaggia su 1,11. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,22%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%.Lopeggiora, toccando i +164 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,35%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, pensosa, con un calo frazionale dello 0,53% mentremostra un ribasso dello 0,54%.; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 26.024 punti. In frazionale calo il(-0,67%), come il FTSE Italia Star (-0,2%).In buona evidenza a Milano i comparti(+0,77%) e(+0,48%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,95%),(-1,54%) e(-1,38%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,38%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,27%.avanza dello 0,92%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,84%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su-2,45%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,22%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,92%.di Milano,(+9,39%),(+2,18%),(+2,08%) e(+1,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-4,05%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,56%.In caduta libera, che affonda del 2,85%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,42 punti percentuali.