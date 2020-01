Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) -sui timori per il diffondersi del virus cinese . L'indicecontinua la seduta con un leggero calo dello 0,59%, interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata il 13 di questo mese; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,25%, scambiando a 3.321,28 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,16%); in frazionale calo lo(-0,25%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,53%),(-1,45%) e(-0,97%).Tra i(+2,04%),(+1,54%),(+0,70%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,52%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,45%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.Al top tra i, si posizionano(+6,27%),(+3,24%),(+3,22%) e(+2,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,58%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,69 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,68%.Sensibili perdite per, in calo del 3,87%.