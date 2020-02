Mercati europei positivi. A Milano brilla UBI Banca

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, confermando un clima positivo sui mercati, a dispetto del dilagare della piaga Coronavirus . A rassicurare i mercati sono i. Focus oggi sulNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,092. Sulla parità lo, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.buona performance per, che cresce dello 0,70%, passi in avanti per, che segna un incremento dello 0,66%, giornata positiva per, che sale di un frazionale +0,34%. Stessa impostazione per Piazza Affari, con il, che avanza a 24.580 punti.di Piazza Affari, su di giri(+2,07%) che ha pubblicato ieri risultati positivi ed annunciato un aumento della cedola Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,01%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,75%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,45%.La peggiore è, che cede il 2,62%, insieme ad altri titoli del lusso come, che arretra del 2,18%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,78%.