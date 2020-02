Positiva Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale positivo per le principali borse europee con gli investitori che guardano con più ottimismo all' emergenza Coronavirus , con un contagio cheSul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%.(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,15%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,99%. Ben compratache segna un forte rialzo dello 0,71%. Guadagno moderato per+0,65%., con il, che mostra una plusvalenza dello 0,74%.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,36%),(+2,03%) e(+2,01%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,21%.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,21%) il giorno dopo i risultati 2019.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,82%.Effervescente, con un progresso del 2,81%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,76%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,61%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,72%. Nel settore lusso, sessione nera anche per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,39%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Tra i(+6,37%),(+3,49%),(+3,29%) e(+3,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,71%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,99%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.