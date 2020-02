Tonica Wall Street guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori in attesa dell'. Si guarda nel frattempo con più ottimismo all' emergenza Coronavirus , con un contagio che sembra rallentare il passo.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,33%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.364,11 punti. Poco sopra la parità il(+0,34%), come l'S&P 100 (0,2%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,61%),(+0,60%) e(+0,53%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,25%),(+1,18%),(+0,71%) e(+0,70%).Tra idel Nasdaq 100,(+8,55%),(+4,99%),(+3,24%) e(+2,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,30%.Tentenna, che cede lo 0,94%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,93%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.