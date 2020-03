Borse europee in rialzo. Milano avanti con EXOR e petroliferi

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, che rimbalzano a dispetto del persistere didi Covid-19. La Banca Mondiale ha lanciato un allarme sulla Cina e gli impatti saranno pesanti anche per l'UE e gli Stati Uniti.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,61%. Scende lo, attestandosi a +194 punti base, con un calo di 5 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,47%.acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,58%, effervescente, con un progresso dell'1,90%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,39%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,67%; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 18.685 punti. Effervescente il(+2,9%), come il FTSE Italia Star (2,5%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,41% dopo l'acquisizione di una quota della startup americana Via Transportation In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,18% sulle voci di un accordo Russia-USA per stabilizzare il mercato.Decolla, con un importante progresso del 4,13%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,12%.Fra i peggiori, che continua la seduta con -1,81%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,6%.