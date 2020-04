Wall Street chiude giornata difficile con impennata contagi

Dow Jones

(Teleborsa) -, che ieri è tornata ada Covid-19 in USA, a dispetto dell' ennesimo intervento della Fed . Iltermina con una pesante flessione dell'1,84%; sulla stessa linea, loè crollato dell'1,60%, scendendo fino a 2.584,59 punti. In discesa il(-0,96%), come l'S&P 100 (-1,4%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,02%),(-2,99%) e(-1,96%).del Dow Jones,(+4,01%),(+2,13%),(+1,31%) e(+1,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto il 4,30%.In caduta libera, che affonda del 4,29%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,55%),(+4,36%),(+3,24%) e(+3,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,99%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,99 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 5,53%.Sensibili perdite per, in calo del 5,39%.