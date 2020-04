Wall Street cavalca l'onda del rialzo del petrolio nonostante boom disoccupazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo le consistenti perdite archiviate nei giorni scorsi, grazie a qualcheed al, sulla ripresa delle quotazioni del greggio . Il sentiment di mercato resta fortemente negativo, a causa della pandemia, che si riflette suiche confermano una sussidi sono raddoppiati da un livello che rappresentava già il massimo storico ed i licenziamenti si sono moltiplicati a marzo.L'indiceparte in rialzo dello 0,28%; sulla stessa linea lo, che arriva a 2.480,47 punti. In moderato rialzo il(+0,5%), come l'S&P 100 (0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+4,46%),(+0,74%) e(+0,69%). Il settore, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+4,30%),(+3,17%),(+2,29%) e(+2,00%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,61%.Spicca la prestazione negativa di, che perde l'1,72%.scende dell'1,11%.Calo deciso per, che segna un -0,81%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,20%),(+3,24%),(+2,95%) e(+2,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, cheapreua la seduta con -3,37%.Sensibili perdite per, in calo del 3,13%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,99%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,86%.