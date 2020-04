Ipotesi "bad bank", Commissione UE smentisce

(Teleborsa) - Lanon sta lavorando ad ipotesi disullo smaltimento deidelle banche e afferma che su questo aspetto l'Unione dispone già di unLo ha chiarito un Portavoce dell'esecutivo comunitario,interpellato su un articolo del Financial Times secondo cui la BCE avrebbe avviato discussioni su questa possibilità , incontrando la contrarietà della Commissione."Abbiamo vistosulla cosiddetta- ha precisato il Portavoce durante il briefing di metà giornata -. Confermiamo che la Commissione non sta lavorando a questo. Disponiamo già di un ampiodi regole strumenti per intervenire sulla resilienza degli attori dei mercati finanziari. Ovviamente lacontinua a monitorare da vicino l'impatto del coronavirus sull'e in questo contesto su si tiene in contratto con laIl portavoce ha poi ricordato nel 2018 sempre la Commissione ha pubblicato un documento di linee guida su veicoli nazionali di gestione asset, finalizzati allo smaltimento di(Non performing loans) delle banche.