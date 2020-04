Confindustria, ok del Consiglio generale alla squadra di Bonomi

(Teleborsa) - Con una votazione avvenuta online su una piattaforma ad hoc,Sui(non tutti i 183 hanno partecipato al voto) sono statiDella squadra fanno partecon delega all'internazionalizzazione;con delega al Capitale umano;, con delega alla Ricerca e Sviluppo;con delega al Digitale;con delega all'Organizzazione, allo Sviluppo e al Marketing Associativo;con delega alle Filiere e alle Medie Imprese;, con delega all'Economia del Mare e al Mezzogiorno;con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco;, con delega ad Ambiente e Sostenibilità;con delega al Lavoro e alle Relazioni Industriali. A questi componenti si aggiungono i, presidente della Piccola Industria;presidente dei Giovani Imprenditori;presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali.– che il prossimo 20 maggio verrà eletto formalmente dall'Assemblea dei delegati alla presidenza di Confindustria per il quadriennio 2020-2024 – ha tenuto per sé le"Non saremmo imprenditori se non credessimo con grande fiducia nelle nostre forze e nella nostra capacità di realizzare le cose insieme ai nostri collaboratori. Io resto convinto che noi possiamo e dobbiamo nutrire una grande fiducia nel nostro Paese: l'Italia può e deve, nei prossimi anni, non solo recuperare gli 8-10 punti di Pil che presumiamo di perdere a causa del Coronavirus, ma realizzare una ripresa rapida e impetuosa che ci porti, nel 2022, a recuperare i punti persi dal pre-2008" ha affermato– secondo quanto emerge da un audio trapelato dalla riunione e pubblicato dal sito Affari Italiani –riuniti, oggi, in videoconferenza per il Consiglio generale di via dell'Astronomia."Stiamo andando – ha affermato – verso una riapertura delle attività economiche, purtroppo caratterizzata da unDobbiamo chiedere al governo il nostro coinvolgimento diretto sulla necessità che nel nuovo decreto ci siano da subito misure per investimenti agevolati sulle imprese in questo 2020 . E occorre mettere mano al rafforzamento Industria 4.0". In questo scenario – ha sottolineato il presidente designato di Confindustria – "le scelte che ci attendono sono da togliere il respiro. Chiedono una dedizione integrale e il meglio delle risorse intellettuali e morali. Per questo"Un conto è chiedere un freno alla corresponsione dei dividendi, altro eLa tentazione di una nuova stagione di nazionalizzazioni – ha avvertito – è errata nei presupposti e assai rischiosa nelle conseguenze. Sottrae risorse preziose alle aziende per soli fini elettorali.Mentre lo stato chiede per sé in Europa trasferimenti a fondo perduto a noi chiede di indebitarci per pagare le tasse allo stato stesso".