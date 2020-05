Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 maggio 2020

Abitare In

Acotel Group

Agatos

Algowatt

Antares Vision

Askoll Eva

Assiteca

Astm

Bastogi

Comer Industries

Confinvest

Costamp Group

Cover 50

Dba Group

Digital Magics

Digital Value

Digital360

Digitouch

Ediliziacrobatica

Esautomotion

Esprinet

Expert System

Farmae

Fervi

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Finlogic

FOS

Grifal

Icf Group

Iervolino Entertainment

Iniziative Bresciane

Intred

Italian Wine Brands

Life Care Capital

Longino&Cardenal

Mailup

Maps

Marzocchi Pompe

Masi Agricola

Monnalisa

Neosperience

Net Insurance

NVP

Officina Stellare

Pattern

Pharmanutra

Portobello

Powersoft

Relatech

Relatech

Salcef Group

Sg Company

Shedir Pharma Group

Sicit Group

Sirio

Somec

TPS

Ucapital24

Visibilia Editore

Zucchi

Alfio Bardolla

Aquafil

Ascopiave

Avio

B&C Speakers

Banca Ifis

Banca Sistema

Bastogi

Bb Biotech

Biesse

Cairo Communication

Carel Industries

Cellularline

D'Amico

Datalogic

Dea Capital

Digital Bros

Dovalue

El.En

Elica

Emak

Esprinet

Falck Renewables

Gas Plus

Gefran

Guala Closures

I.M.A

IGD

Interpump Group

Irce

La Doria

Landi Renzo

Mondo Tv

Newlat Food

Openjobmetis

Orsero

OVS

Piovan

Reno De Medici

Reply

Risanamento

Sanlorenzo

Servizi Italia

Tamburi

Tesmec

Tinexta

Txt E-Solutions

Unieuro

Wiit

Zignago Vetro

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

Alkemy

Aquafil

B&C Speakers

BE

Caleido Group

Carel Industries

Cembre

CIA

Class Editori

El.En

Emak

Enertronica Santerno

Equita Group

Eurotech

Fidia

Fiera Milano

Fila

FNM

Giglio Group

Guala Closures

Health Italia

I.M.A

Indel B

Interpump Group

Isagro

Italmobiliare

La Doria

Marr

Monnalisa

Neodecortech

Newlat Food

Olidata

Piovan

Prima Industrie

Ralph Lauren

Reno De Medici

Reply

Retelit

Sabaf

Saes Getters

Sanlorenzo

Seri Industrial

Sesa

Sogefi

Tamburi

Tinexta

Unieuro

Vetrya

Wiit

Zignago Vetro

Abercrombie & Fitch

B.F

CIA

Clabo

Dell Technologies

Dollar General

Dollar Tree

FNM

H-Farm

Ilpra

Ivs Group

Lventure Group

Mutuionline

Panariagroup

Salesforce.Com

Sostravel.Com

Tiscali

Acea

Ascopiave

Atlantia

Bialetti Industrie

Capital For Progress Single Investment

Class Editori

Ecosuntek

Groupon

Illa

Ilpra

Leone Film Group

Lventure Group

Sostravel.Com

Acea

Sirio

(Teleborsa) -EYE on line - European Youth Event - L'Evento della gioventù europea 2020 (EYE) si terrà online per scambiare opinioni con politici, esperti e discutere il ruolo dell'UE nella crisi COVID-19.AIM Italia Conference 2020 - Conferenza Virtuale - L'AIM Italia Conference è organizzata da Borsa Italiana, in modalità virtuale, per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI quotate sul mercato AIM Italia.Parlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoMilano Digital Week - Edizione online - Questa edizione della Milano Digital Week, completamente online, sarà sul tema della Città Trasformata. Giorni dedicati all'innovazione attraverso il digitale: un'opportunità di confronto per cittadini, aziende, istituzioni, università e centri di ricercaMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàInghilterra - Borsa di Londra chiusa per festività- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- Appuntamento: Virtual AIM Conference 2020- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveConsiglio dell'UE - Videoconferenza dei ministri degli Affari europei che discuteranno dei progressi compiuti nel coordinare l'allentamento delle misure nel contesto della crisi Covid-19Star Conference 2020 - Edizione Virtuale - La 19a STAR Conference è organizzata da Borsa Italiana in modalità virtuale, per consentire alle società del segmento STAR di effettuare meeting digitali in modalità one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprileTesoro - Asta CTZ - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020BCE - Il Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, interviene all'evemto della gioventù europea EYE on line 2020Fed - Beige BookTesoro - Asta BOT- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Risultati di periodo- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020- Appuntamento: Virtual STAR Conference 2020IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili (scadenza rinviata) - Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Aprile 2020 (decreto "Cura Italia proroga al 30 giugno 2020)EU - UE-USA summitIstat - Prezzi alla produzione dell’industria, delle costruzioni e dei servizi - I trimestreTesoro - Regolamento CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioConsiglio dell'UE - Video conferenza dei ministri della ricercaBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coinConsiglio dell'UE - Video conferenza dei ministri degli affari esteriRating sovrano - Irlanda - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Svizzera - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Belgio - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoTesoro - Regolamento BOT; Asta medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio