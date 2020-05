A Wall Street prevalgono gli acquisti

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

beni industriali

utilities

informatica

sanitario

JP Morgan

Raytheon Technologies

American Express

Caterpillar

Microsoft

Merck & Co

Visa

Johnson & Johnson

American Airlines

Mattel

Discovery

Sirius XM Radio

Moderna

Nvidia

(Teleborsa) -, grazie all'degli operatori sulla, alimentato dalla convinzione che il peggio sia ormai alle spalle e che vi siano poche chance di una seconda ondata di contagio. In agenda oggi solo l', mentre già si guarda domani alIl contratto sulguadagna l'1,49% a 25.374 punti, mentre quello sullosale dell'1,15% a 3.028 punti ed ildello 0,224% a 9.429 punti.A New York, ilavvia la giornata con un aumento dell'1,14%, a 25.280,55 punti; sulla stessa linea lofa un piccolo salto in avanti dello 0,59% a 3.009,52 punti. In lieve ribasso il(-0,6%); in frazionale progresso lo(+0,31%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,92%),(+2,66%) e(+1,55%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,59%) e(-0,42%).del Dow Jones,(+5,49%),(+4,55%),(+4,15%) e(+3,60%).Fra i peggiori, che cede l'1,50%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,24%.Tentenna, che cede lo 0,65%.(+7,45%),(+5,53%),(+5,10%) e(+4,93%).Giù, che segna un -11,89%.Affonda, con un ribasso del 3,87%.