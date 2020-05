Gentiloni, oltre 1000 miliardi l'anno per uscire da crisi

(Teleborsa) - La crisi pandemica assestatoagli investimenti in Europa, una ferita aperta proprio in una fase "in cui il fabbisogno di spesa è già elevato alla luce della transizioneSecondo le stime della Commissione Europea "bisognerà mobilitare ogni anno ben più ddi euro per portare le nostre economie fuori da questa crisi eLo ha affermato il Commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni presentando l'iniziativa"parte della risposta a questaIn linea con le previsioni dell'esecutivo UE, al momento si profila un collasso di 846 miliardi di euro tra 2020 e 2021 sugli investimenti in Europa , di cui 831 miliardi, ovvero circa il 90%, dovuto a una carenza di investimenti privati". Sono poi necessariper correggere levenute alla luce con la crisi del Covid-19. Infine, le necessità di investimento per la transizioneper unche supera iall'anno.Interpellato sulle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia, Ignazio, ha ribadito "la stima e l'importanza delle valutazioni della, senza entrare nel merito delle proposte "che non ho avuto ancora il tempo di esaminare sufficIentemente".