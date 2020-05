Milano scende, l'Europa fa peggio

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

utility

sanitario

costruzioni

materie prime

petrolio

beni per la casa

Diasorin

Nexi

Enel

Terna

CNH Industrial

ENI

Tenaris

Moncler

Banca MPS

Falck Renewables

Rai Way

Illimity Bank

Italmobiliare

RCS

Danieli

Cattolica Assicurazioni

(Teleborsa) -, mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei. A Wall Street, loprosegue le contrattazioni in timido calo.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,34%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.734,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,27%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +194 punti base, con un deciso aumento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,49%.pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,65%, sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,29%, e in caduta libera, che affonda dell'1,59%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,84%, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 19.944 punti. In frazionale progresso il(+0,23%), come il FTSE Italia Star (0,5%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,46%),(+0,95%) e(+0,57%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-4,14%),(-3,01%) e(-3,01%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,69%.Decolla, con un importante progresso del 2,64%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,60%.avanza dell'1,40%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 4,35%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,18 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,07%.Tra i(+12,88%),(+7,70%),(+6,43%) e(+5,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,12%.Sensibili perdite per, in calo del 4,85%.In apnea, che arretra del 4,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,95%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, si attende dal Giappone la, prevista lunedì alle 02:30. Il Purchasing Managers Index (PMI) è l'indice, espresso in punti, dell'attività produttiva di un paese. E' basato sulla valutazione dei responsabili degli uffici acquisti e di conseguenza è rappresentativo della capacità produttiva e dell'occupazione del settore manifatturiero.Alle 10:00 di lunedì verrà distribuito il dato sul PMI manifatturieroIn USA verràalle 15:45 di lunedì, per il quale gli analisti stimano 39,8 punti.