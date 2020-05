Milano scende, l'Europa fa peggio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come gli altri mercati europei che mostrano segnali negativi, complici le prese di profitto dopo i recenti in seguito alla riapertura delle attività e all'annuncio del pacchetto di stimoli da parte di Bruxelles. Sui mercati pesano le nuove tensioni USA-Cina, insieme alle proteste in atto a Hong Kong, dopo l'approvazione della normativa di Pechino contro la secessione dell'ex colonia britannica.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,27%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,32%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,85%, scendendo fino a 32,75 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +187 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,43%.sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,47%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,01%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,26%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,53%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,35%),(+1,18%) e(+0,96%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,93%),(-1,80%) e(-1,78%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,18% in vista della ripresa del campionato di calcio di Serie A il prossimo 20 giugno.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,49%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,27%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,83%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,80%.In apnea, che arretra del 3% su realizzi dopo il rally della vigilia Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,90%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,86%.di Milano,(+12,27%),(+4,10%),(+2,79%) e(+2,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,08%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,84%.Affonda, con un ribasso del 2,79%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,58%.