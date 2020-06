Piazza Affari maglia rosa in Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite diffuse. In un panorama debole si mette in evidenza, invece, la borsa di Milano che si muove in rialzo in cima al Vecchio Continente. A Wall Street, l'prosegue le contrattazioni in calo.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,126. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,62%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +184 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,40%.piccola perdita per, che scambia con un -0,32%, tentenna, che cede lo 0,66%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,49%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 18.969 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 20.703 punti.Senza direzione il(+0,02%); in frazionale progresso il(+0,62%).Buona la performance a Milano dei comparti(+2,20%),(+1,59%) e(+0,80%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,66%),(-1,35%) e(-0,71%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,77%),(+3,43%),(+2,86%) e(+2,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,88%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,07%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Tra i(+7,82%),(+3,42%),(+2,76%) e(+2,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,68%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,97%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,96%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, in Regno Unitoalle 08:00 di domani che, in base alle analisi degli esperti del settore, è. Questo dato rappresenta il numero di persone che hanno presentato richiesta di sussidio di disoccupazione, per la prima volta. Un aumento (o una diminuzione) di tale valore indica un peggioramento (o un miglioramento) del mercato del lavoro.È previsto dal Regno Unito l', atteso domani alle 08:00 che, in base alle analisi degli esperti del settore, è. Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale dei disoccupati, sulla forza lavoro totale, che nel mese precedente hanno cercato attivamente un'occupazione.È previsto dalla Germania l', atteso domani alle 11:00, per il quale gli addetti ai lavori prevedono un valore di 60 punti. Si tratta di un indice di fiducia delle imprese, e trae il nome dal Centre for European Economic Research (in tedesco: Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung). Viene rilasciato con cadenza mensile e riguarda sia le prospettive economiche tedesche che quelle dell'intera area euro, della Gran Bretagna, del Giappone e degli Usa. A differenza di altri indici di fiducia questo non proviene dai giudizi delle imprese ma da un sondaggio condotto presso 350 esperti. L'indice è costruito come differenza fra la percentuale di ottimisti e di pessimisti,