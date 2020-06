Borsa New York apre poco mossa

Dow Jones

(Teleborsa) -, mentre gli investitori ignorano i segnali di una riacutizzazione dell'epidemia di Covid-19 in Cina . Pochi punti oggi sul mercato, con il dato sull'avvio cantieri e permessi che, pur segnalando un rimbalzo, è apparso poco sotto le aspettative. Più tardi arriveranno anche le statistiche dell'EIA sulle scorte di greggio, mentre il petrolio è tornato a scendere oggi sui mercati internazionali.A New York, ilfatica a prndere una direzione e lima lo 0,09%, sulla stessa linea l'attorno ai 3.127 punti. Poco sopra la parità il(+0,49%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,54%) e(+0,52%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,82%),(-1,10%) e(-0,50%).del Dow Jones,(+1,46%),(+0,74%),(+0,62%) e(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che apre le contrattazioni a -2,82%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,83%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%.Al top tra i, si posizionano(+3,24%),(+2,06%),(+1,56%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,29%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto il 2,97%.In caduta libera, che affonda del 2,59%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.