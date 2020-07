In forte rialzo la Borsa di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,83%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa, che termina gli scambi in rialzo del 3,80.In netto miglioramento(+3,37%); sulla stessa linea, effervescente(+1,58%).Buona la prestazione di(+1,25%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,34%.Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,61%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,13%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,40%.Il rendimento per l'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento deltratta al 2,92%.