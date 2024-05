Tokyo in rosso dopo dati commercio estero

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in attesa della pubblicazione delle minutes della Fed e dei conti di Nvidia. I dati sul commercio estero giapponese sono risultati deludenti quanto ad export ed hanno contribuito a peggiorare il sentiment.è in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,79%, mentre si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,02%.Sui livelli della vigilia(+0,32%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia(-0,03%).Sulla parità(+0,24%); sulla stessa tendenza, senza direzione(-0,01%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,11%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,02%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%.Il rendimento dell'tratta 1%, mentre il rendimento delè pari 2,32%.