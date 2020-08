Borse asiatiche chiudono incerte. Tokyo resta al palo

Nikkei 225

(Teleborsa) - Le ansie relative ad una seconda ondata di coronavirus tornano ad innervosire le borse asiatiche, che chiudono incerte, in scia anche alla correzione di Wall Street.Chiusura moderatamente positiva per la, con ilche si attesta a 22.805 punti (+0,24%), mentre il Topix ha guadagnato un più robusto 0,98%. Termina sottotono(-0,09%).Peggio le borse cinesi, con Shanghai che accusa un calo dell'1,56%, mentreestende le perdite al 2,56%. Stessa impostazione perche perde l'1%.Fra le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, procede in rosso(-0,19%); sulla stessa linea Singapore -0,22% e Kuala Lumpur (-0,92%). In attivo(+1,5%) e(+0,39%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,23%; sulla stessa tendenza(-0,41%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,09%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,16%.Il rendimento dell'scambia allo 0,03%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,97%.