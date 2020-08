Milano e Londra in pole in Europa nonostante dati macro

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in un panorama europeo dominato dalla cautela, e fa coppia con la, che conferma un andatura brillante, a dispetto dei brutti dati del PIL del Regno Unito e dell' inflazione in Italia L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,176. Sulla parità lo, che rimane a quota +142 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,21%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,54%, eè stabile, riportando un moderato +0,07%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,42%.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 3,16%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,86%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,77%.Buona performance per, che cresce dell'1,28%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,10%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,97%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,12%),(+2,64%),(+2,35%) e(+1,85%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,20%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,56%.scende dell'1,31%.