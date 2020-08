Wall Street apre in frazionale ribasso

Dow Jones

Moderna

(Teleborsa) -, a dispetto dei positivi dati macroeconomici pubblicati: sussidi alla disoccupazione caduti per la prima volta sotto il milione da marzo e prezzi import-export che rallentano meno della attese. Per contro continuano a lievitare contagi e morti del Covid-19 . Il mercato è in cerca di una direzione, con l'S&P 550 che ieri ha aggiornato i record ed il Nasdaq che continua a performare bene grazie al rinnovato interesse per i titoli tech.L'indiceavvia la seduta con un leggero calo dello 0,33%; sulla stessa linea l', che retrocede a 3.373 punti. Guadagni frazionali per il(+0,29%); pressoché invariato l'(-0,12%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,00%),(-0,86%) e(-0,83%).Al top tra i(+1,14%),(+0,89%) e(+0,64%).La peggiore è, che crolla del 10,87%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,29%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,17%.Tra i(+3,10%),(+1,86%),(+1,73%) e(+1,55%).Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,47%.In caduta libera, che affonda del 3,15%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,89 punti percentuali.