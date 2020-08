Piazza Affari in calo. Cauto il resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

sanitario

tecnologia

automotive

telecomunicazioni

assicurativo

bancario

DiaSorin

Recordati

Ferrari

STMicroelectronics

Leonardo

Banco BPM

Telecom Italia

Mediobanca

Sesa

Mutuionline

Danieli

Saras

Autogrill

Banca Popolare di Sondrio

RCS

Enav

(Teleborsa) - Si conclude all'insegna della cautela la seduta di Piazza Affari e delle altre borse europee, rispetto all'andamento positivo di Wall Street. In una seduta estiva senza particolari spunti e con, l’attenzione degli investitori resta concentrata sull'andamento dei nuovi casi di Covid, dopo la nuova stretta del governo italiano a causa dell’Sul mercato Forex, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,24%. Giornata di forti guadagni per l', che segna un rialzo del 2,05%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,07%, a 42,46 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +138 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,93%.resta vicino alla parità(+0,15%), seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,61%, e piatta, che tiene la parità. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,39%.Leggermente negativo il(-0,41%); guadagni frazionali per il(+0,38%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,25%),(+1,73%) e(+0,88%).Nel listino, i settori(-1,73%),(-1,43%) e(-1,32%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,29%),(+1,82%),(+1,68%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,47%.Crolla, con una flessione del 2,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,38%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.Tra i(+2,49%),(+2,05%),(+1,66%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,55%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,62%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,25%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: PIL, trimestrale (atteso -7,6%; preced. -0,6%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. -8,9%)14:20: Indice NAHB (atteso 73 punti; preced. 72 punti)14:30: Empire State Index (atteso 15 punti; preced. 17,2 punti)01:50: Bilancia commerciale (atteso -776 Mld ¥; preced. -268,8 Mld ¥).