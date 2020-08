Pioggia di vendite a Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di, che accusa una flessione dello 0,83% sul, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, l'guadagna l'1,43% rispetto alla seduta precedente.Buona la prestazione di(+0,74%); in ribasso(-1,23%).Sulla parità(+0,11%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,69%.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,09%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,15%.Il rendimento dell'è pari allo 0,05%, mentre il rendimento delscambia al 2,96%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -776 Mld ¥; preced. -268,8 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2%; preced. 1,7%)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%).