Borse europee in recupero. Piazza Affari in pole

(Teleborsa) -, dopo un esordio cauto in scia alle performance negative dei mercati asiatici e statunitensi. Restano incertezze per la sdi Covid in Europa e per gli impatti sull'economia.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. Torna a salire lo, attestandosi a +137 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,74%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,26%,è stabile, riportando un moderato +0,17%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,23%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,43%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,76%),(+3,28%),(+3,11%) e(+2,54%).La peggiore si conferma, che cede il 2,62% a causa di prese di profitto, dopo l'offerta avanzata da CDP per ASPI Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,10%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,93%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+5,53%), dopo che il Premier conte ha firmato il decreto per la privatizzazione Bene anche(+4,08%),(+3,71%) e(+3,28%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.scende dell'1,30%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%.