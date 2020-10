Cambi, euro accentua calo dopo decisione BCE

(Teleborsa) -, approfondendo il ribasso, dopo che la BCE ha confermato la possibilità di nuovi interventi a dicembre . Una conferma che è stata percepita come un segnale d'allarme per la crisi economico-sanitaria in corso.La valuta europea scambia contro dollaro a, collocandosi sui. Nonostante questo, l'euro resta su livelli piuttosto alti rispetto al dollaro, sul quale aveva guadagnato terreno in precedenza, in attesa anche dell'esito delle elezioni USA.