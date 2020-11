EssilorLuxottica punta a espandersi in Canada

GrandVision

(Teleborsa) - Dopo l'acquisizione diavvenuta l'anno scorso,punta a unaper espandere la propria rete di negozi globale. Il colosso dell'occhialeria con radici ad Agordo avrebbe messo gli occhi su, azienda dicon una capitalizzazione di 477 milioni di dollari canadesi e uno dei leader nazionali nel settore con, secondo quanto riporta MilanoFinanza. Il gruppo canadese è quotato alla borsa di Toronto e il suo azionista di riferimento, con il 30%, èSe l'operazione andasse in porto, consentirebbe a EssilorLuxottica di rafforzare ulteriormente la presenza sul, dopo il consolidamento negli Stati Uniti e la forte presenza in Messico. New Look Vision non è comunque presente solo in Canada, ravendo rilevato una catena di occhialerie locali a, a marzo.il gigante italiano delle lenti e delle montature ha registrato(- 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, - 1,1% a cambi costanti), mentre neii ricavi sono a 10.315 milioni,rispetto allo stesso periodo del 2019 (- 20% a cambi costanti).