Appuntamenti e scadenze dell'1 dicembre 2020

(Teleborsa) -Eighth Joint BIS, World Bank, Bank of Canada, Banca d'Italia Public Investors Conference - La Banca dei regolamenti internazionali (BIS), la Banca Mondiale, la Bank of Canada e la Banca d’Italia annunciano una call for papers per la Eighth Public Investors Conference on Portfolio and Risk Management rivolta a banche centrali, fondi sovrani e piani pensionistici di natura pubblica. La conferenza si terrà presso la sede centrale della Bank of Canada a Ottawa, CanadaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoBanca d'Italia - Ita-coinAtlantic Council's GeoEconomics Center - Il GeoEconomics Center è organizzato intorno a tre pilastri: il futuro del capitalismo, il futuro del denaro e la Economic Statecraft Initiative. Keynote con il Presidente della BCE, Christine Lagarde4a Rassegna di diritto pubblico dell’economia - Il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino sarà ospite della "Quarta Rassegna di diritto pubblico dell’economia, sul tema il diritto pubblico alleato dell’economia. I riflessi della pandemia sulle libertà costituzionali, gli appalti e la finanza pubblica" organizzata dall'Unione Provinciale Enti Locali di Varese, che si svolgerà in videoconferenzaVideoconferenza dei ministri degli esteri UE-ASEAN - La 23ª riunione tra l'UE e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) sarà ospitata da Singapore e si svolgerà in videoconferenza. I ministri degli affari esteri saranno innanzitutto aggiornati sulle relazioni tra UE e ASEAN. Dovrebbero poi discutere dei futuri orientamenti per le relazioni UE-ASEAN e delle questioni regionali e internazionali.Geneva European Midcap Event - L'evento, in versione virtuale, è dedicato alle piccole e medie imprese italiane rappresenta un momento d’incontro tra gli investitori istituzionali europei e le realtà italiane d'eccellenza. Ci saranno anche aziende provenienti da quattro paesi europeiEU - Riunione ECOFIN. Il ministro Gualtieri partecipa in videoconferenzaOPEC - 12a Riunione OPEC PlusBanca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'ItaliaReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiAuto - Immatricolazioni di novembre a cura del Ministero dei Trasporti10.00 - Confindustria - "Business Continuity e Resilienza delle PMI. Una lettura in chiave europea" - Webinar organizzati da Piccola Industria Confindustria e dalla Delegazione di Confindustria presso la UE per fornire elementi utili sulle strategie europee in fase di implementazione, sul Recovery Plan dell’UE e sulle risorse previste per rendere le imprese resilienti15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020 e presentazione analisti- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020- Appuntamento: Geneva Midcap Event 2020