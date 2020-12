Piazza Affari chiude in denaro e fa meglio del resto d'Europa

Wall Street,

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

tecnologia

immobiliare

bancario

sanitario

alimentare

utility

STMicroelectronics

Mediobanca

CNH Industrial

Leonardo

Recordati

A2A

Campari

Amplifon

Biesse

Danieli

Ferragamo

Saras

Banca Farmafactoring

Maire Tecnimont

FILA

De' Longhi

(Teleborsa) -, facendo meglio delle altre borse europee, anche a seguito della partenza positiva diche conferma al momento un incremento dello 0,60%. A sostenere i mercati hanno concorso alcuni positivi dati macro cinesi e lo stato di avanzamento dei vaccini Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,216. L', in aumento (+1,16%), raggiunge 1.848,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,13%, a 47,52 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +109 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,48%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,06%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,28%, poco mossa, che mostra un +0,04%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,81%; sulla stessa linea ilche avanza a 23.864 punti. Guadagni frazionali per il(+0,37%); consolida i livelli della vigilia il(+0,15%).Buona la performance a Milano dei comparti(+3,66%),(+2,15%) e(+1,71%). Tra i peggiori i comparti(-2,35%),(-2,05%) e(-0,93%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 4,25%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,29%.Svettache segna un importante progresso del 3,16%.Vola, con una marcata risalita del 3,04%.Le più forti vendite su, che chiude le contrattazioni a -2,97%.In apnea, che arretra del 2,46%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,31%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,29%.di Milano,(+7,71%),(+3,13%),(+2,70%) e(+2,58%).Le più forti vendite su, che segna un -4,41%.Affonda, con un ribasso del 3,28%.Crolla, con una flessione del 3,06%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,13%.