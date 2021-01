Piazza Affari è stabile. Meglio le altre borse europee

FCA

(Teleborsa) -, mentre, che in mattinata aveva beneficiato delNon sembra pesare per ora su Milano la crisi di Governo , con il Premier Conte che ha preso qualche giorno per decidere il da farsi, né l'impeachment di Trump , votato ieri dalla Camera USA. Più interesse desta il, di cui si attendono dettagli.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,215. orna a galoppare lo, che si posiziona a +118 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,62%.procede a piccoli passi, che registra un +0,26%,ben impostata, che segna un forte rialzo dello 0,73%, incolore, che negozia con un +0,09%. Sosta sulla parità anche la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 22.737 punti.di Piazza Affari, lettera su, che registra un importante calo del 3,93%. Bene anche la controllanteche avanza dell'1,53%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,16%.Tonica, che registra una plusvalenza dello 0,97%.Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -1,53%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,38%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,20%.del FTSE MidCap,(+3,65%),(+3,20%),(+2,63%) e(+1,84%).La peggiore è, che cxede il 2,94%.Affonda, con un ribasso del 2,43%.Crolla, con una flessione del 2,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,11%.