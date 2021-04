Limita le perdite Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che chiudono gli scambi fra denaro e lettera, beneficiando deidopo il dato dell'inflazione. A frenare le borse l'attesa per idella Fed e per il discorso diIl listino diarchivia la seduta poco sotto la parità, risentendo della risalita dei casi di coronavirus all'avvicinarsi delle Olimpiadi di Tokyo. Illima lo 0,31%, mentre il Topix ha ceduto lo 0,21%. Bene ha fatto invece(+0,46%).Bene le borse cinesi, conche sale dello 0,39% ein aumento dell'1,18% rispetto alla vigilia. Senza spuntiche viaggia sulla parità.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, sale(+1,47%), seguita da Jakarta che guadagna l'1,45%. IN rosso si muovono(-0,26%),(-1,55%) e(-0,12%).Positivo(+1,38%); come pure, leggermente positivo(+0,74%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 13 aprile si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,06%.Il rendimento dell'scambia allo 0,09%, mentre il rendimento per ilè pari al 3,18%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2,8%; preced. -4,5%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 1,5%; preced. 2,6%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 27,2%; preced. 33,8%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,5%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 15,6%; preced. 35,1%).