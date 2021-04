Eventi e scadenze del 21 aprile 2021

Esprinet

(Teleborsa) -- Appuntamento: Partecipazione all’evento Mid & Small in London organizzato da Virgilio IRBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaCNEL - Webinar - Lavoro e piattaforme digitali. Europa, contrattazione collettiva, concorrenza10.30 - Engie - Conferenza stampa virtuale - Presentazione del piano strategico di sviluppo delle energie rinnovabili e del progetto innovativo agro-fotovoltaico in Italia in collaborazione con Amazon- Assemblea: Approvazione del bilancio individuale relativo all’esercizio 2020- CDA: Approvazione dei dati di ricavi netti al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari- Assemblea: Approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 (convocazione unica)- Assemblea: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e nomina CdA- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (seconda convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 - CDA: Formazione dei comitati e l’attribuzione di deleghe all’interno del consiglio- Risultati di periodo