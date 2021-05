Asia in rialzo dietro mercati USA. Tokyo chiude in rally

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Buona giornata per i mercati asiatici, che si muovono in deciso rialzo, dopo la buona performance tracciata da Wall Street. I mercati interrompono così una settimana nel complesso negativa a causa dei timori sull'inflazione, che sono stati sopiti dai commenti di alcuni membri della Fed.Pioggia di acquisti sul listino di, che porta a casa sulun guadagno del 2,39%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi iniziata martedì scorso, mentre il Topix porta a casa un vantaggio dell'1,97%. Molto bene anche la piazza di(+1,17%).Stessa impostazione per le borse cinesi, con Shanghai che sale dell'1,36%, mentretermina in crescita dell'1,80%. Più composta(+0,59%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, sale(+0,82%), mentre scivolano(-2,34%) e parzialmente(-014%). Chiuse per festivitàConsolida i livelli della vigilia(-0,02%); guadagni frazionali per(+0,51%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 13 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,07%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%.Il rendimento dell'è pari allo 0,10%, mentre il rendimento delscambia al 3,13%.