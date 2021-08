Debole il mercato di Tokyo. Asia spaventata da diffusione variante Delta

Nikkei 225

(Teleborsa) - Il dilagare della variante Delta, i nuovi casi in Cina, il rischio di una nuova frenata dell'economia globale e la decisione della Banca centrale australiana di avviare il ritiro del QE ha appesantito i mercati asiatici, che chiudono una sessione nel complesso negativa.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,50%, mentre il Topix perde lo 0,41%. in moderato rialzo Seul (+0,27%). In moderato rialzo chiude invece(+0,40%).Deboli le borse cinesi, conche lima lo 0,36% eche chiude sotto i livelli della vigilia dello 0,31%. Fa meglio invece la piazza diche porta a casa un piccolo vantaggio (+0,29%). .Fra le borse che chiuderanno più tardi la seduta, viaggia in rosso(-0,34%), assieme a(-0,55%), mentre tengono le piazze di(+0,57%),(+0,62%) e(+0,02%).In rialzo(+0,84%); leggermente negativo(-0,13%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%.Il rendimento dell'tratta 0,01%, mentre il rendimento delè pari 2,83%.